Украинские дроны поразили два НПЗ в России (видео)

"День Конституции Украины наши воины начали очень точно. Этой ночью наши дальнобойные санкции достигли двух нефтеперерабатывающих заводов в России", - сообщил Зеленский.

Этой ночью был поражен НПЗ "Славянский" в Краснодарском регионе - это около 300 километров от линии фронта.

Также украинские дроны достигли НПЗ в Ярославском регионе, что примерно в 700 километрах от границы Украины.

"Мы продолжаем наши операции, которые ослабляют возможности России вести эту войну. Каждая наша дальнобойная санкция - это уменьшение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру. Будем и дальше отвечать на российский террор", - подчеркнул президент.