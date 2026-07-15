Украинские дроны надолго "остановили" один из самых больших НПЗ России, - Reuters

По данным источников, беспилотники поразили и вывели из строя обе установки первичной переработки сырой нефти, из-за чего они получили значительные повреждения и были аварийно остановлены. Из-за атаки полностью прекратили работу следующие объекты:

установка дистилляции сырой нефти CDU-6 (ее мощность составляет 17,1 тысяч тонн в сутки);

установка дистилляции сырой нефти CDU-4 (мощностью 11,4 тысяч тонн нефти и газового конденсата в сутки).

Кроме того, взрывы повлекли повреждение нескольких установок вторичной переработки сырья и другого критического оборудования. Собеседники агентства отмечают, что ремонт и восстановление поврежденных мощностей может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Что известно о комплексе

Комплекс "Газпром нефтехим Салават" является одним из крупнейших промышленных предприятий страны-агрессора. Оно специализируется на выпуске автомобильного бензина, дизельного горючего, авиационного топлива, а также сжиженного газа, бутилового спирта, аммиака, полиэтилена и полистирола.

По данным отраслевых экспертов, за 2024 год завод переработал 7,2 миллиона тонн сырья, что составляет примерно 2,7% от общего объема всей нефтепереработки в России.