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Украинские дроны надолго "остановили" один из самых больших НПЗ России, - Reuters

19:37 15.07.2026 Ср
2 мин
Удары вывели из строя обе установки первичной переработки сырой нефти
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинский военный (facebook.com bsp.donbas)

Российский нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане полностью остановил производство в результате атаки украинских дронов во вторник, 14 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников, беспилотники поразили и вывели из строя обе установки первичной переработки сырой нефти, из-за чего они получили значительные повреждения и были аварийно остановлены. Из-за атаки полностью прекратили работу следующие объекты:

  • установка дистилляции сырой нефти CDU-6 (ее мощность составляет 17,1 тысяч тонн в сутки);
  • установка дистилляции сырой нефти CDU-4 (мощностью 11,4 тысяч тонн нефти и газового конденсата в сутки).

Кроме того, взрывы повлекли повреждение нескольких установок вторичной переработки сырья и другого критического оборудования. Собеседники агентства отмечают, что ремонт и восстановление поврежденных мощностей может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Что известно о комплексе

Комплекс "Газпром нефтехим Салават" является одним из крупнейших промышленных предприятий страны-агрессора. Оно специализируется на выпуске автомобильного бензина, дизельного горючего, авиационного топлива, а также сжиженного газа, бутилового спирта, аммиака, полиэтилена и полистирола.

По данным отраслевых экспертов, за 2024 год завод переработал 7,2 миллиона тонн сырья, что составляет примерно 2,7% от общего объема всей нефтепереработки в России.

Напомним, Силы специальных операций сообщили, что украинские беспилотники для удара по комплексу "Газпром нефтехим Салават" преодолели около 1500 километров. Он был последним крупным российским производителем бензина, который еще не атаковали в этом году.

Украинские воины отметили, что к операции было привлечено подпольное повстанческое движение "Черная искра", работающее непосредственно в стране-агрессоре.

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