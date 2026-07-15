Украинские дроны надолго "остановили" один из самых больших НПЗ России, - Reuters

Российский нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане полностью остановил производство в результате атаки украинских дронов во вторник, 14 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источников, беспилотники поразили и вывели из строя обе установки первичной переработки сырой нефти, из-за чего они получили значительные повреждения и были аварийно остановлены. Из-за атаки полностью прекратили работу следующие объекты:
Кроме того, взрывы повлекли повреждение нескольких установок вторичной переработки сырья и другого критического оборудования. Собеседники агентства отмечают, что ремонт и восстановление поврежденных мощностей может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.
Комплекс "Газпром нефтехим Салават" является одним из крупнейших промышленных предприятий страны-агрессора. Оно специализируется на выпуске автомобильного бензина, дизельного горючего, авиационного топлива, а также сжиженного газа, бутилового спирта, аммиака, полиэтилена и полистирола.
По данным отраслевых экспертов, за 2024 год завод переработал 7,2 миллиона тонн сырья, что составляет примерно 2,7% от общего объема всей нефтепереработки в России.
Напомним, Силы специальных операций сообщили, что украинские беспилотники для удара по комплексу "Газпром нефтехим Салават" преодолели около 1500 километров. Он был последним крупным российским производителем бензина, который еще не атаковали в этом году.
Украинские воины отметили, что к операции было привлечено подпольное повстанческое движение "Черная искра", работающее непосредственно в стране-агрессоре.