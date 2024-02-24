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Украинские дроны будут иметь ИИ. Украина подписала меморандум с немецкой компанией

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В дронах украинского производства будет использоваться искусственный интеллект. Сегодня Украина подписала соответствующий меморандум с немецкой компанией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Сегодня министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.

"Это еще один результат конференций по совместному производству вооружений, которые проходили в Украине, а также в Вашингтоне в прошлом году. Сейчас активно работаем с европейскими странами, ищем партнеров, разрабатываем и вооружаемся", - подчеркнул руководитель ОП.

Он пояснил, что Helsing - это немецкая компания, которая разрабатывает программное обеспечение и интегрирует искусственный интеллект в оборонные технологии. 

В частности данная компания является партнером с Rheinmetall с 2022 года, а еще сотрудничает с Федеральным министерством обороны Германии. В Украине компания работает с 2022 года.

Цель меморандума

Ермак подчеркнул, что этот меморандум имеет конкретную цель - усиление украинских оборонных технологий и внедрение ИИ в БПЛА украинского производства.

"Мы должны быть на шаг впереди в технологической войне. И понимаем четко стоящие перед нами задачи. ИИ в современной войне - это необходимость", - добавил руководитель ОП.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал выпуск дронов с технологией искусственного интеллекта.

Мы также писали, что Михаил Федоров назвал термины, когда новые украинские дроны по аналогу "Ланцета" появятся на фронте.

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Искусственный интеллектВойна России против Украины