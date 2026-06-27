Украинские дроны эффективнее прорывают ПВО врага: WSJ выяснили, благодаря чему

Эффективность дальнобойных ударов

Увеличение количества и улучшение технологических характеристик украинских дронов позволило существенно повысить результативность атак в глубоком тылу врага. Только за июнь произошло около 35% всех верифицированных успешных ударов внутри России за этот год.

Масштабы российской территории, ранее считавшиеся оборонным преимуществом, теперь усложняют защиту инфраструктуры, поскольку ПВО вынуждена покрывать как огромную линию фронта, так и отдаленные объекты.

Для прорыва обороны украинские военные используют тактику истощения.

Первые волны беспилотников фиксируют позиции зенитных комплексов, что позволяет следующим аппаратам находить безопасные маршруты.

Российские комплексы "Панцирь" способны одновременно вести не более четырех целей, поэтому большие группы дронов просто перегружают систему.

"Мы просто использовали большую группу беспилотников, и они перегрузили российские системы ПВО", - заявил главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман.

По его словам, беспилотники и ракеты отечественного производства принимают участие в 8-10 миссиях ежедневно на территории России и на оккупированных территориях Украины.

Наибольший политический ущерб Кремлю наносят удары по Москве и оккупированному Крыму, где из-за успешных атак на паромы, мосты и нефтебазы местные оккупационные власти были вынуждены приостановить продажу горючего частным лицам.

Расширение производства

Украина планирует выпустить более семи миллионов беспилотников в этом году по сравнению с более чем двумя миллионами в 2024 году. Большинство из них составят дроны ближнего радиуса действия передовой, однако параллельно наращиваются мощности производства дальнобойных аппаратов.

Оборонные предприятия стремятся выйти на темпы производства до 300 дальнобойных дронов в день, способных преодолевать большие расстояния.

Кроме того, для поражения защищенных объектов и бункеров все чаще привлекают отечественные крылатые ракеты "Нептун" и "Фламинго". Они имеют большую боевую часть по сравнению с беспилотниками и значительно труднее для перехвата российскими системами.