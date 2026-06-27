Українські дрони ефективніше проривають ППО ворога: WSJ з'ясували, завдяки чому

Ефективність далекобійних ударів

Збільшення кількості та покращення технологічних характеристик українських дронів дозволили суттєво підвищити результативність атак у глибокому тилу ворога. Тільки за червень відбулося близько 35% усіх верифікованих успішних ударів всередині Росії за цей рік.

Масштаби російської території, які раніше вважалися оборонною перевагою, тепер ускладнюють захист інфраструктури, оскільки ППО змушена покривати як величезну лінію фронту, так і віддалені об'єкти.

Для прориву оборони українські військові застосовують тактику виснаження.

Перші хвилі безпілотників фіксують позиції зенітних комплексів, що дозволяє наступним апаратам знаходити безпечні маршрути.

Російські комплекси "Панцир" здатні одночасно вести не більше чотирьох цілей, тому великі групи дронів просто перевантажують систему.

"Ми просто використали велику групу безпілотників, і вони перевантажили російські системи ППО", - заявив головний конструктор компанії Fire Point Денис Штилерман.

За його словами, безпілотники та ракети вітчизняного виробництва беруть участь у 8-10 місіях щодня на території Росії та на окупованих територіях України.

Найбільших політичних збитків Кремлю завдають удари по Москві та окупованому Криму, де через успішні атаки на пороми, мости та нафтобази місцева окупаційна влада була змушена призупинити продаж пального приватним особам.

Розширення виробництва

Україна планує випустити понад сім мільйонів безпілотників цього року порівняно з понад двома мільйонами у 2024 році. Більшість із них складуть дрони ближнього радіусу дії для передової, проте паралельно нарощуються потужності виробництва далекобійних апаратів.

Оборонні підприємства прагнуть вийти на темпи виробництва до 300 далекобійних дронів на день, які здатні долати великі відстані.

Окрім цього, для ураження захищених об'єктів та бункерів усе частіше залучають вітчизняні крилаті ракети "Нептун" та "Фламінго". Вони мають більшу бойову частину порівняно з безпілотниками та є значно важчими цілями для перехоплення російськими системами.