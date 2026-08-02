Украинские дроны добрались до склада Wildberries в Самарской области (видео)

Согласно сообщению, украинские беспилотники FP-1 поразили логистический хаб Wildberries в поселке Новосемейкино Самарской области.

Этот логистический центр является важнейшим узлом хранения, сортировки и распределения товаров, обеспечивая непрерывную работу крупных логистических сетей.

Кроме того, под удар попал Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Это одно из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий России, имеющее мощность около 7 млн тонн нефти в год.

На заводе производят бензин, дизельное горючее, авиационное топливо и другие нефтепродукты, играющие важную роль в топливном снабжении региона.

В Fire Point отметили, что системное поражение нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуры усиливает экономическое давление на Россию, нарушает цепи поставок и заставляет противника тратить все большее количество ресурсов на восстановление и защиту критически важных объектов.