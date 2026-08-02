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Украинские дроны добрались до склада Wildberries в Самарской области (видео)

08:56 02.08.2026 Вс
2 мин
Не все заказы из Wildberries, похоже, доедут до россиян по графику
aimg Мария Науменко
Фото: украинские дроны атаковали склад Wildberries в Самарской области (Getty Images)

Украина продолжает системно наносить удары по логистическим объектам в тылу России. Под атаку попал состав Wildberries в Самарской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинской компании Fire Point в Telegram.

Согласно сообщению, украинские беспилотники FP-1 поразили логистический хаб Wildberries в поселке Новосемейкино Самарской области.

Этот логистический центр является важнейшим узлом хранения, сортировки и распределения товаров, обеспечивая непрерывную работу крупных логистических сетей.

Кроме того, под удар попал Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Это одно из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий России, имеющее мощность около 7 млн тонн нефти в год.

На заводе производят бензин, дизельное горючее, авиационное топливо и другие нефтепродукты, играющие важную роль в топливном снабжении региона.

В Fire Point отметили, что системное поражение нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуры усиливает экономическое давление на Россию, нарушает цепи поставок и заставляет противника тратить все большее количество ресурсов на восстановление и защиту критически важных объектов.

Атаки на склады Wildberries уже сказались на работе маркетплейса. По информации The Moscow Times, после ударов цены на отдельные товары в России выросли на 10-30%, а сроки доставки увеличились в несколько раз.

Продавцы также сообщали о дефиците товаров и недостаточных компенсациях за утраченную продукцию.

На фоне ударов по составам Wildberries также приступил к поиску новых логистических мощностей в Казахстане, стремясь вывести часть инфраструктуры из-под угрозы атак беспилотников.

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