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Украинские дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Пензе (видео)

10:05 30.07.2026 Чт
1 мин
На месте ударов вспыхнул пожар
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: украинские дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Пензе (Getty Images)

Украинские дроны FP-1 ночью 30 июля поразили логистический хаб Wildberries в российской Пензе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Fire Point.

Этот логистический комплекс является одним из региональных центров обработки и распределения товаров.

Его площадь составляет около 180 000 кв. м, что делает его одним из самых больших логистических хабов компании.

Через подобные хабы проходят большие объемы грузов, в том числе продукция двойного назначения, реализуемая через российские маркетплейсы.

Также украинские дроны этой ночью атаковали еще один склад Wildberries - в городе Сарапул Удмуртской республики. Его охватил масштабный пожар.

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