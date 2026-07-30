Украинские дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Пензе (видео)

Украинские дроны FP-1 ночью 30 июля поразили логистический хаб Wildberries в российской Пензе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Fire Point.
Этот логистический комплекс является одним из региональных центров обработки и распределения товаров.
Его площадь составляет около 180 000 кв. м, что делает его одним из самых больших логистических хабов компании.
Через подобные хабы проходят большие объемы грузов, в том числе продукция двойного назначения, реализуемая через российские маркетплейсы.
Также украинские дроны этой ночью атаковали еще один склад Wildberries - в городе Сарапул Удмуртской республики. Его охватил масштабный пожар.
Напомним, ВСУ только через неделю атаковали по меньшей мере 10 складов Wildberries в России.
Известно, что российский Wildberries уже ищет склады в другой стране на фоне атак ВСУ.
Также эксперты объяснили, почему кампания Украины против Wildberries стала болезненным ударом для Кремля.