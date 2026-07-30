Украинские дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Пензе (видео)

Этот логистический комплекс является одним из региональных центров обработки и распределения товаров.

Его площадь составляет около 180 000 кв. м, что делает его одним из самых больших логистических хабов компании.

Через подобные хабы проходят большие объемы грузов, в том числе продукция двойного назначения, реализуемая через российские маркетплейсы.

Также украинские дроны этой ночью атаковали еще один склад Wildberries - в городе Сарапул Удмуртской республики. Его охватил масштабный пожар.