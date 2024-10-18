Украинские дети в польских школах: реальное число значительно ниже ожиданий

Данные были озвучены после того, как в польское законодательство была внесена поправка, увязывающая получение детских пособий с обязательным зачислением ребенка в школу. Эта цифра составляет лишь четверть или треть от того, что ожидало правительство.

Правительство Польши рассчитывало, что на новый учебный год в систему образования будут интегрированы от 60 000 до 80 000 новых детей из Украины. Однако, по словам заместителя министра образования Джоанны Мухи, реальное количество оказалось намного меньше: всего около 20 000 украинских детей начали учебный год в польских школах.

С начала 2024 года родители около 36 000 украинских детей прекратили получать детское пособие в размере 800 злотых (186 евро) в месяц. Муха подчеркнула, что определенное количество из этих детей покинули Польшу.

Снижение количества детей-беженцов, получающих социальные пособия, также подтверждают данные Института социального страхования Польши. В первой половине 2024 года детские пособия получали 247 000 украинских детей, тогда как в 2023 году их было 323 000, а в 2022 году - 514 000. Это снижение отражает как уменьшение числа детей, остающихся в Польше, так и возможные изменения в демографической структуре беженцев.