Для переселенцев и не только: какую денежную помощь оказывает ООН украинцам

ООН с начала полномасштабного вторжения России оказывает украинцам помощь, в том числе и денежную. Речь идет как о переселенцах, так и о других пострадавших в результате войны украинцах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) ввело несколько типов денежной помощи для граждан Украины, пострадавших в результате войны.

Экстренная денежная помощь

Экстренная финансовая поддержка может помочь семьям, вынужденным покинуть свои дома или дома которых пострадали от обстрелов.

Денежная помощь на ремонт

Эта программа предназначена для людей, жилье которых было разрушено в результате российских обстрелов. Она предусматривает финансовую поддержку, которая позволяет людям отремонтировать свои поврежденные дома и вернуться к местам жительства.

Многоцелевая денежная помощь

Для многих ВПЛ или других пострадавших от войны многоцелевая денежная помощь УВКБ ООН обеспечивает гибкость в удовлетворении потребностей. Она позволяет самостоятельно решать, что приоритетно в их ситуации - от продуктов питания и одежды до арендной платы и расходов на медицинское обслуживание.

Для получения дополнительной информации о том, как зарегистрироваться на любое из этих программ, перейдите по ссылке.