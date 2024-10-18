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Украинские десантники уничтожили три БТРа и взвод россиян в Курской области (видео)

Курская область, Россия, Пятница 18 октября 2024 20:40
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Украинские десантники уничтожили три БТРа и взвод россиян в Курской области (видео) Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские десантники в Курской области уничтожили три БТРа и взвод российских оккупантов из 155-й бригады морской пехоты РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Десантники 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШИ ВС Украины продолжают на территории Курской области РФ доказывать свое кратное преимущество над военными преступниками из 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на днях, в результате нескольких часов боя, полесские десантники уничтожили около 30-ти морпехов и три бронетранспортера.

Сначала ударным дроном был поврежден первый БТР противника, после чего точным танковым выстрелом танка - техника россиян "разложилась на атомы".

Второй вражеский БТР имел неосторожность попасть на глаз оператору противотанкового ракетного комплекса "Javelin" и противотанкист-десантник не промахнулся, уничтожив вражескую технику из одного выстрела.

Третий БТР российских морпехов "разлетелся вдребезги", наехав на мину, приготовленную на его дороге саперами 95-ки.

Бои в Курской области

Напомним, ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа. Украинские военные успешно продвигаются вперед, взяв под контроль более сотни населенных пунктов.

В частности, в середине сентября ВСУ прорвали новый участок российской границы в Курской области - к западу от подконтрольных территорий в направлении населенного пункта Веселое Глушковского района.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Россия перебросила в Курскую область около 50 тысяч военных из других направлений фронта в Украине. Это облегчило ВСУ ведение оборонной операции.

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