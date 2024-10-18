Українські десантники знищили три БТРи та взвод росіян у Курській області (відео)

Українські десантники у Курській області знищили три БТРи та взвод російських окупантів зі 155-ї бригади морської піхоти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Десантники 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України продовжують на території Курської області РФ доводити свою кратну перевагу над військовими злочинцями зі 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, днями, внаслідок кількагодинного бою, поліські десантники знищили близько 30-ти морпіхів та три бронетранспортери.

Спочатку ударним дроном було пошкоджено перший БТР противника, після чого влучним танковим пострілом танку - техніка росіян "розклалася на атоми".

Другий ворожий БТР мав необережність потрапити на око оператору протитанкового ракетного комплексу "Javelin" і протитанкіст-десантник не схибив, знищивши ворожу техніку з одного пострілу.

Третій БТР російських морпіхів "розлетівся на друзки", наїхавши на міну, приготовлену на його дорозі саперами 95-ки.