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Українські десантники знищили три БТРи та взвод росіян у Курській області (відео)

Курська область, Росія, П'ятниця 18 жовтня 2024 20:40
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Українські десантники знищили три БТРи та взвод росіян у Курській області (відео) Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські десантники у Курській області знищили три БТРи та взвод російських окупантів зі 155-ї бригади морської піхоти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Десантники 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України продовжують на території Курської області РФ доводити свою кратну перевагу над військовими злочинцями зі 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, днями, внаслідок кількагодинного бою, поліські десантники знищили близько 30-ти морпіхів та три бронетранспортери.

Спочатку ударним дроном було пошкоджено перший БТР противника, після чого влучним танковим пострілом танку - техніка росіян "розклалася на атоми".

Другий ворожий БТР мав необережність потрапити на око оператору протитанкового ракетного комплексу "Javelin" і протитанкіст-десантник не схибив, знищивши ворожу техніку з одного пострілу.

Третій БТР російських морпіхів "розлетівся на друзки", наїхавши на міну, приготовлену на його дорозі саперами 95-ки.

Бої у Курській області

Нагадаємо, ЗСУ розпочали операцію в Курській області 6 серпня. Українські військові успішно просуваються вперед, взявши під контроль понад сотню населених пунктів.

Зокрема, в середині вересня, ЗСУ прорвали нову ділянку російського кордону в Курській області - на захід від підконтрольних територій у напрямку населеного пункту Веселе Глушківського району.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Росія перекинула в Курську область близько 50 тисяч військових з інших напрямків фронту в Україні. Це полегшило ЗСУ ведення оборонної операції.

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