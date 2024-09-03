На фронте за сутки уничтожены 1360 солдат РФ и 36 вражеских беспилотников, - ВСУ
За последние сутки со 2 на 3 сентября, россияне потеряли на фронте 1360 солдат, 35 боевых бронированных машин и 18 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 618 960 (+1360) человек ликвидировано;
- танков - 8611 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин - 16 821 (+35) ед.;
- артиллерийских систем - 17 664 (+18) ед.;
- РСЗО - 1177 ед.;
- средства ПВО - 940 ед.;
- самолетов - 368 ед.;
- вертолетов - 328 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 573 (+36) ед.;
- крылатых ракет - 2578 (+21) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 23 972 (+47) ед.;
- специальной техники - 3002 (+9) ед.
Напомним, по данным ISW, за последние сутки Силы обороны частично восстановили позиции у Покровска в Донецкой области. Однако россияне пытаются давить возле Северска и Часового Яра.
В понедельник, 2 сентября, агрессор ударил ракетами по Запорожью. В результате удара есть погибшие и раненые, среди которых дети.
Также армия РФ ударила ракетами по Днепру. В городе есть погибший и пострадавшие.
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