На фронте за сутки уничтожены 1360 солдат РФ и 36 вражеских беспилотников, - ВСУ

За последние сутки со 2 на 3 сентября, россияне потеряли на фронте 1360 солдат, 35 боевых бронированных машин и 18 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, за последние сутки Силы обороны частично восстановили позиции у Покровска в Донецкой области. Однако россияне пытаются давить возле Северска и Часового Яра.

В понедельник, 2 сентября, агрессор ударил ракетами по Запорожью. В результате удара есть погибшие и раненые, среди которых дети.

Также армия РФ ударила ракетами по Днепру. В городе есть погибший и пострадавшие.

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