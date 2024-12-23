Украинские десантники отбили атаку врага в Курской области (видео)

Отмечается, что утром состоялась попытка массированного наступления российских сил, которые пытались прорвать оборону украинских защитников, используя бронетехнику и личный состав. Однако враг потерпел сокрушительное поражение.

На кадрах, обнародованных военными, видно один из эпизодов боевых действий: украинские защитники эффективно уничтожили бронетехнику противника еще до того, как ее экипаж успел высадить десант.

При этом, остальная техника была сожжена с помощью противотанковых средств, дронов и артиллерии.

Российская пехота, которая пыталась спрятаться в посадках и укрытиях, была обезврежена в ближайших посадках и укрытиях.

Ситуация на Курском направлении

На Курском направлении продолжаются интенсивные боевые действия между Вооруженными Силами Украины и российскими войсками.

Операция в Курской области продолжается уже несколько месяцев.

ВСУ продолжают удерживать позиции и наносить потери противнику, используя различные средства, включая противотанковое оружие, дроны и артиллерию.

Стоит отметить, что боевые действия в Курской области начались 6 августа 2024 года, когда украинские силы пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа. Она позволила отвлечь внимание десятков тысяч оккупантов от других направлений фронта, линия которого расположена непосредственно на территории Украины.