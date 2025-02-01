Украинские десантники рассказали, как во время первого боя взяли в плен сразу 6 россиян

Украинские десантники под псевдонимом "Оливер" и "Джек" в своем первом бою сумели захватить в плен сразу шестерых оккупантов. При этом они отметили, что когда уже вели пленных, к ним подлетел вражеский дрон и попытался убить своих же солдат.

"Они (россияне - ред.) были "героями", пока думали, что я там один. Потому что они слышали только меня, потому что я по рации с нашими общался. А нас было двое", - рассказывает защитник с позывным "Джек".

По словам военных, к их позициям подъехала вражеская МТ-ЛБ, однако они сумели остановить ее с помощью гранатомета, а затем из этой боевой машины один оккупант выпал "головой вниз".

После этого двое украинских десантников около трех часов отражали атаку захватчиков только одним автоматом, поскольку второй во время боя был поврежден осколком.

"Загнали их (россиян - ред.) в помещение и там уже удерживали. Одного из противников я обезвредил, ранил. В дальнейшем раненый погиб", - делится боец с позывным "Джек".

Военные рассказали, что в какой-то момент оккупанты начали убеждать их прекратить сопротивление, утверждая, что, мол, все это якобы "лишь политика". Однако, когда россияне поняли, что все это бесполезно, в ход пошли оскорбления и запугивания.

"Они начали выбрасывать оружие, когда поняли, что у них нет шансов ... Тогда к нам спустился последний штурмовик и мы уже начали связывать и паковать их", рассказали военные.

Они добавляют, что когда уже вели пленных оккупантов, то к ним подлетел российский дрон, который попытался осуществить сброс на своих же. Таким образом, россияне хотели добить своих, чтобы их не забрали в плен.