Бойцы Третьей штурмовой бригады зачистили посадку и взяли группу россиян в плен (видео)

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады успешно зачистили посадку и взяли в плен целую группу российских оккупантов. События происходили в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригады.

В частности, военные опубликовали видео того, как происходила операция.

Как можно увидеть, на штурм позиций противника выехали два танка и два бронетранспортера М-113. Далее танки открыли огонь, а под их прикрытием уже приближались БТР.

Подавляя врага, М-113 высадили десант и начали отъезжать, после чего штурмовая группа начала движение. Впоследствии вражеская пехота начала сдаваться в плен.

В этот момент противник активно наносил удары по позиции, а М-113 под обстрелом выдвинулся на место происшествия, чтобы забрать пленных и раненого. Как результат, задача была выполнена.