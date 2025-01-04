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Двое украинских десантников взяли в плен 14 оккупантов: подробности подвига (видео)

Украина, Суббота 04 января 2025 20:03
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Двое украинских десантников взяли в плен 14 оккупантов: подробности подвига (видео) Фото: украинские десантники взяли в плен 14 оккупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские десантники взяли в плен 14 российских солдат во время успешного штурма вражеской позиции. Оккупанты отказались от борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 79 отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду.

В штурме, проведенном штурмовой группой 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, двое украинских десантников захватили 14 российских солдат в плен.

Операция состоялась при поддержке ударных дронов, которые до этого эффективно отработали по вражеским позициям, заставив оккупантов забиться в тесный блиндаж.

Сначала испуганные россияне отбросили оружие и подняли руки. Десантники смогли избежать жертв среди пленных.

"К тому времени, как оказалось, на позиции было аж 14 оккупантов. Они выбрали жизнь, а не смерть - и наши десантники им не отказали", - пояснили в бригаде.

На видео видно, как двое десантников сдержанно и уверенно выводят пленных, демонстрируя профессионализм и решительность.

Напомним, что за сутки с 3 на 4 января потери российской армии в войне против Украины составили 1510 солдат.

Таким образом, враг потерял уже почти 795 тысяч военных с начала полномасштабного вторжения, а именно - 794 760.

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