Украинские десантники показали, как дерзко взорвали траншеи с оккупантами

По сообщению ОСГВ, бойцы 46 отдельной аэромобильной бригады дерзко атаковали врага. Десантники подъехали на бронеавтомобиле Husky к траншее, где скрывался противник, забросили взрывчатку, взорвали их и уехали.

"Ударные группы десантников - это сокрушительная сила справедливости. Они без колебаний превращают вражеские позиции в руины, оставляя от врага только пепел", - заявили в группировке войск.

Сколько российских солдат удалось уничтожить во время этого налета ВСУ, пока неизвестно.

Смелую атаку своих бойцов 46 отдельная аэромобильная бригада продемонстрировала на видео.

"Каждый метр земли украинского Донбасса будет под контролем наших воинов", - отметили в ОСГВ.

Успехи украинских воинов

Также сегодня на Новопавловском направлении российские оккупанты пытались прорвали оборонительные укрепления ВСУ. Однако украинские бойцы остановили и уничтожили штурмовую бронеколонну врага.

На Купянском направлении бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожили вражеские авто, укрытия противника, пехоту, квадроциклы, багги и 120 мм минометы.

Кроме того, ВСУ остановили попытку прорыва россиян на мотоциклах под Краматорском. Операторы дронов уничтожили 18 мотоциклистов.