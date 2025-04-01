ВСУ уничтожили штурмовую бронеколонну россиян на Новопавловском направлении (видео)
На Новопавловском направлении российские оккупанты пытались прорвали оборонительные укрепления ВСУ. Однако украинские бойцы остановили и уничтожили штурмовую бронеколонну врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
Как рассказали военные, на Новопавловском направлении противник решил воспользоваться неблагоприятными погодными условиями. На прорыв оборонительных укреплений ВСУ враг выдвинулся в составе трех БМП с пехотой и кучей мотоциклов.
Однако застать украинских защитников врасплох оккупантам не удалось.
Воины Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого совместно с бойцами смежного подразделения из состава 31 ОМБР заблаговременно обнаружили колонну техники, остановили ее и выжгли.
Потери России в войне
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 916 тысяч оккупантов.
В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили 1540 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 9 танков, 37 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 46 дронов и другую технику врага.
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