Украинские десантники подбили современную российскую БМД-4 в Курской области (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДШВ .

"Противник нагло заскочил на боевой машине с десантом в деревню, зная, что его контролируют украинские силы. Россияне вели стрельбу по жилой застройке с места остановки, а украинские расчеты артиллеристов и FPV-дронов в мгновение остановили вражескую технику и сделали невозможным ее дальнейшее использование" - рассказали военные.

Огонь артиллерии при первых обстрелах повредил боевую машину россиян. В это же время один из украинских FPV-дронов пытался нанести удар по вражеской броне, но сработал РЭБ.

Второй и третий полет оказались успешными. Вражеская БМД-4 была выведена из строя, а раненый российский десант разбежался по руинам, где их уже ждали украинские воины.