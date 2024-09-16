Українські десантники підбили сучасну російську БМД-4 у Курській області (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДШВ.

"Противник нахабно заскочив на бойовій машині з десантом в село, знаючи, що його контролюють українські сили. Росіяни вели стрільбу по житловій забудові з місця зупинки, а українські розрахунки артилеристів й FPV-дронів в мить зупинили ворожу техніку й унеможливили її подальше використання", - розповіли військові.

Вогонь артилерії при перших обстрілах пошкодив бойову машину росіян. В цей же час один з українських FPV-дронів намагався завдати удару по ворожій броні, але спрацював РЕБ.

Другий і третій політ видалися успішними. Ворожа БМД-4 була виведена з ладу, а поранений російський десант розбігся по руїнах, де їх уже чекали українські воїни.