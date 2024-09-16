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Українські десантники підбили сучасну російську БМД-4 у Курській області (відео)

Курська область, Росія, Понеділок 16 вересня 2024 21:46
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Українські десантники підбили сучасну російську БМД-4 у Курській області (відео) Фото: російська бойова машина десанту БМД-4 (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ в одному з населених пунктів Курської області підбили сучасну російську бойову машину десанту БМД-4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДШВ.

"Противник нахабно заскочив на бойовій машині з десантом в село, знаючи, що його контролюють українські сили. Росіяни вели стрільбу по житловій забудові з місця зупинки, а українські розрахунки артилеристів й FPV-дронів в мить зупинили ворожу техніку й унеможливили її подальше використання", - розповіли військові.

Вогонь артилерії при перших обстрілах пошкодив бойову машину росіян. В цей же час один з українських FPV-дронів намагався завдати удару по ворожій броні, але спрацював РЕБ.

Другий і третій політ видалися успішними. Ворожа БМД-4 була виведена з ладу, а поранений російський десант розбігся по руїнах, де їх уже чекали українські воїни.

Бої у Курській області

Вже понад місяць триває наступальна операція ЗСУ в Курській області. Українські військові успішно просуваються вперед, взявши під контроль понад сотню населених пунктів, включаючи місто Суджа.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, операція ЗСУ у Курській області йде за планом.

Нещодавно повідомлялося, що кількість російських військових на Курському напрямку зросла. Наразі там знаходиться до 45 тисяч окупантів. Їх, зокрема, перекидають з зони бойових дій в Україні.

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