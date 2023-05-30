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Израиль продолжит помогать Украине с реабилитацией военных, – посол

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Украина, Киев, Вторник 30 мая 2023 13:49
Израиль продолжит помогать Украине с реабилитацией военных, – посол Фото: Посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский (facebook.com/UIISummit)
Автор: Катерина Гончарова

Израиль продолжит комплексно помогать Украине с физической и психологической реабилитацией военных.

Об этом заявил после Израиля в Украине Михаель Бродский в ходе Украино-Израильского реабилитационного саммита во Львове, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы должны помнить, что российская агрессия разрушает не только дома и школы в Украине, не только гражданские объекты. Это наносит и огромную психологическую травму. Это огромный стресс для всех. Это и физические травмы. И сегодня украинские военные нуждаются в реабилитации. Израиль продолжает помогать Украине с реабилитацией военных", – отметил посол.

По его словам, на протяжении всех 75 лет существования государства Израиль страна смогла разработать уникальные подходы, которые позволяют решать схожие проблемы, с которыми сейчас сталкивается Украина.

"На форуме из первых уст можно узнать про опыт, который есть у нашей страны. Украино-Израильский форум – это также возможность создать новые партнерства", – добавил Михаель Бродский.

Отметим, во Львове впервые проходит Украино-Израильский реабилитационный саммит, посвященный передаче Украине израильского опыта и лучших практик физической и психологической реабилитации.

Среди спикеров – представители украинского Минздрава, израильские реабилитологи, координатор программы реабилитации украинских военных в Израиле Алон Шохам и украинский военный Олег Вожик, получивший протез в клинике "Реут Тель-Авив".

Напомним, в Минздраве рассказали, как будет действовать система реабилитации военных в Украине.

Также в Украине создадут Центры жизнестойкости по примеру Израиля.

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