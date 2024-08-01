В одном из регионов Германии не будут выдавать документы мужчинам из Украины

В немецкой федеральной земле Гессен украинским мужчинам призывного возраста не будут выдавать документ для поездок за границу. Он заменяет загранпаспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Министерство труда и социальных дел Гессена предоставило соответствующий ответ 31 июля на запрос депутатской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

"Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы", - отмечают в министерстве.

В Гессене проживает около 20 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В министерстве также добавили, что поощрение мужчин к возвращению в Украину и участию в защите от российской агрессии является "понятными интересами Украины".

Следует добавить, что немецкие проездные документы могут заменять загранпаспорта и выдаются иностранцам в особых случаях. Их выдают лицам, которые могут доказать, что не могут получить или не имеют паспорт. Каждое подобное решение принимается индивидуально.