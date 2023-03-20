Украинские бойцы уничтожили "опорник" россиян с боекомплектом на Купянском направлении

Украинская аэроразведка обнаружила на Купянском направлении опорный пункт окупантов вместе с боекомплектом. После чего вражескую цель накрыли из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"Пограничная аэроразведка обнаружила вражеский взводный опорный пункт на Купянском направлении. В результате слаженных действий пункт с боекомплектом оккупантов был уничтожен", - говорится в описании под видео.

Напомним, также мы писали о том, как боец Луганской терробороны сбил два российских дрона сбил за 5 минут.

Ранее мы сообщали, что украинские военные на юге взорвали вражеский состав боекомплекта и сбили БПЛА.

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