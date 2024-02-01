ВСУ ликвидировали еще тысячу оккупантов. Генштаб назвал потери России в сутки
Иллюстративное фото: русские оккупанты (Getty Images)
Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали одну тысячу российских захватчиков. Всего Россия потеряла в войне в Украине 386 230 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Telegram.
Общие потери россиян в войне в Украине составляют:
- личного состава - около 386 230 (+1000) человек,
- танков - 6322 (+12) единиц,
- боевых бронированных машин - 11773 (+16) единиц,
- артиллерийских систем - 9228 (+33) единиц,
- РСЗО - 976 (+2) единиц,
- средства ПВО - 663 (+0) единиц,
- самолетов - 332 (+0) единиц,
- вертолетов - 324 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7136 (+36),
- крылатые ракеты - 1847 (+1),
- корабли /катера - 23 (+0) единиц,
- подводные лодки - 1 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12267 (+36) единиц,
- специальная техника - 1462 (+10).
Ситуация на фронте
Украинские военные отразили девять атак россиян на Лиманском направлении. Кроме того, ВСУ продолжили мероприятия по расширению плацдарма в Херсонском направлении. Авиация ударила по 15 районам сосредоточения личного состава противника.
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