ВСУ ликвидировали еще тысячу оккупантов. Генштаб назвал потери России в сутки

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали одну тысячу российских захватчиков. Всего Россия потеряла в войне в Украине 386 230 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Telegram.

Общие потери россиян в войне в Украине составляют:

личного состава - около 386 230 (+1000) человек,

танков - 6322 (+12) единиц,

боевых бронированных машин - 11773 (+16) единиц,

артиллерийских систем - 9228 (+33) единиц,

РСЗО - 976 (+2) единиц,

средства ПВО - 663 (+0) единиц,

самолетов - 332 (+0) единиц,

вертолетов - 324 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7136 (+36),

крылатые ракеты - 1847 (+1),

корабли /катера - 23 (+0) единиц,

подводные лодки - 1 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн - 12267 (+36) единиц,

специальная техника - 1462 (+10).

Ситуация на фронте

Украинские военные отразили девять атак россиян на Лиманском направлении. Кроме того, ВСУ продолжили мероприятия по расширению плацдарма в Херсонском направлении. Авиация ударила по 15 районам сосредоточения личного состава противника.

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