Уничтожена техника россиян и более 200 дронов: какая ситуация на Таврическом направлении

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 39 единиц военной техники и 233 вражеских дронов разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 33 авиаудара, 1 ракетный удар, провел 38 боевых столкновений и осуществил 1066 артобстрелов.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 12 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины и воины продолжают сдерживать противника неподалеку от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 10 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники и защитницы отбили атаку кафиров южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 8 атак противника севернее Приютного, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Потери врага

Общие потери российской армии в живой силе составили 403 человека.

Также украинские бойцы уничтожили 39 единиц военной техники врага, в том числе:

3 танка;

6 ББМ;

9 артсистем;

2 РСЗО;

1 СПГ (АГС);

13 автомобилей;

5 единиц специальной техники.

Силы обороны также уничтожили 3 склада боеприпасов россиян.

Кроме того, нейтрализовано или уничтожено 233 БПЛА разных типов.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили девять атак россиян на Лиманском направлении. Кроме того, ВСУ продолжили мероприятия по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Авиация ударила по 15 районам сосредоточения личного состава противника.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), российские войска продвинулись к востоку от Ивановского (к западу от Бахмута). Также они недавно подтвердили наступление юго-западнее Донецка во время возобновления механизированных атак в этом районе. Позиционные бои продолжались юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки, Георгиевки и Победы.

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали одну тысячу российских захватчиков. Всего Россия потеряла в войне на Украине 386 230 военных.