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Украинские бойцы двумя мощными дронами уничтожили "Град" в окрестностях Бахмута (видео)

Фото: украинские бойцы двумя мощными дронами уничтожили "Град" в окрестностях Бахмута (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска потеряли РСЗО "Град" в окрестностях Бахмута. Это удалось благодаря эффективной работе наших спецназовцев и беспилотников-камикадзе "Пегас".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Минцифры Михаила Федорова.

"Обстреляв позиции наших военных, россияне пытались быстро скрыться с места преступления и скрыться. Но это сложно сделать, когда работают "Пегасы". Одна "птичка" попаданием в ходовую часть остановила "Град", другая - окончательно добила", - написал Федоров.

По его словам, благодаря помощи украинцев в "Армии дронов" в скором времени таких беспилотников будет еще больше.

Что известно об "Армии дронов" и "Пегасах"

"Армия дронов" - это совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации. В рамках этого проекта проводится закупка дронов по запросу военных, а также курс обучения операторов.

"Пегас" - это дроны-камикадзе, созданные в сотрудничестве с "Армией дронов". Их используют подразделения ВСУ, Нацгвардии и СБУ. Они успели хорошо себя зарекомендовать, уничтожая оккупантов и их технику, а стоимость такого беспилотника в то же время невысокая.

Напомним, недавно мы писали, как украинские военные дроном "Пегас" уничтожили российский беспилотник.

Также сообщалось как воины 59 ОМБР с помощью дрона-камикадзе "Пегас" уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-П".

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