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Украинские бойцы дроном-камикадзе уничтожили российский танк Т-72 (видео)

Иллюстративное фото: ВСУ дроном-камикадзе уничтожили российский танк Т-72 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе Mavic уничтожили российский танк Т-72.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.

"Вражеский Т-72 плюс наш Mavic равен огонь", - говорится в сообщении под видео.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру вторника, 15 августа, составили 540 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 254 920 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 29 артсистем, 16 ББМ и 7 танков врага.

В частности, за прошедшие сутки украинские военные обезвредили более двухсот российских оккупантов и уничтожили четыре боеприпаса на Таврическом направлении.

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