Украинские бойцы дроном-камикадзе уничтожили российский танк Т-72 (видео)

"Вражеский Т-72 плюс наш Mavic равен огонь", - говорится в сообщении под видео.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру вторника, 15 августа, составили 540 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 254 920 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 29 артсистем, 16 ББМ и 7 танков врага.

В частности, за прошедшие сутки украинские военные обезвредили более двухсот российских оккупантов и уничтожили четыре боеприпаса на Таврическом направлении.