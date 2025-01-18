Легенда биатлона Йоханнес Бё неожиданно объявил о завершении карьеры

Легендарный норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил, что сезон-2024/25 станет для него последним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсмена .

31-летний норвежец проводит свой 13-й сезон на уровне Кубка мира. Ранее он планировал остаться в профессиональном спорте как минимум на следующий год, чтобы выступить на зимних Олимпийских играх-2026. Поэтому его заявление об уходе многих шокировало.

"Последние шесть сезонов я пытался совместить карьеру со своей семьей. Это было замечательно, но трудно. Теперь пришло время выбрать семью приоритетом. Давайте наслаждаться последними гонками", - написал Бё.

Таким образом норвежец не примет участие в Олимпиаде-2026. Однако он еще выступит на чемпионате мира-2025, который пройдет 12-23 февраля в швейцарском Ленцерхайде. В случае победы в одном из стартов он обойдет соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена и с 21-м "золотом" станет новым рекордсменом ЧМ.

Также Йоханнес Бё преследует другой абсолютный рекорд Бьорндалена - 95 личных побед на топ-уровне. Для этого ему надо выиграть еще семь стартов.

Кто такой Йоханнес Бё

Уроженец норвежского города Стрюн. Биатлоном стал заниматься в 17 лет. Младший брат трехкратного олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё.

Йоханнес - пятикратный олимпийский чемпион (трижды в личных гонках). 20-кратный чемпион мира (10 раз - в личных гонках). Пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачете.