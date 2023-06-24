Украинские банки и обменники обязали принимать незначительно поврежденные купюры

Согласно решению Нацбанка, финучреждения обязаны совершать обмен валют со всеми банкнотами, подлинность которых подтверждает специальное оборудование. Кроме этого, запрещено устанавливать ограничения насчет номинала и года выпуска купюр.

При этом в случае операций с банкнотами, которые значительно повреждены (разорваны пополам, закрашены), финучреждения имеют право взимать дополнительную комиссию. Банки должны разместить в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного повреждения купюр.

В случае нарушения вышеуказанных правил банкам или обменникам грозит значительный штраф.

Проблема с обменом валют

Напомним, в мае в Украине стала распространенной проблема дополнительных комиссий в финучреждениях. Они устанавливали ее за прием якобы изношенных или старых купюр.

Позже в Раду внесли законопроект, которым предлагается установить штрафы для банков и обменников за незаконный отказ в обмене валют в размере до 17 тысяч гривен.