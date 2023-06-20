Штрафы для обменников за отказ принимать деньги: какой размер предлагает Рада

За незаконные отказы или ограничения в осуществлении наличных валютных операций в Украине предлагают налагать штраф, размер которого может достигать 17 000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект № 9404 от 20 июня 2023 года.

Проектом Закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно административной ответственности за незаконные отказ или ограничение в осуществлении наличных валютных операций" предлагается заменить часть первую статьи 162-1 двумя новыми частями следующего содержания:

"Незаконный отказ или установление незаконных ограничений должностными лицами уполномоченных учреждений в осуществлении операций по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты".

Это влечет за собой наложение штрафа от пятисот (8500 гривен - ред.) до одной тысячи (17 000 гривен - ред.) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Другие нарушения порядка осуществления валютных операций, влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц юридических лиц (кроме уполномоченных учреждений), граждан - субъектов предпринимательской деятельности от одной тысячи (17 000 гривен - ред.) до трех тысяч (51 000 гривен - ред.) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Проблема "изношенных" долларов

В мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, которые они устанавливают за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.

НБУ дал разъяснение, согласно которому банки Украины и обменные пункты имеют право брать дополнительную комиссию только за прием иностранных банкнот, имеющих значительные повреждения, или банкноты, изъятые иностранным государством из обращения.

НБУ провел с банками и обменными пунктами несколько встреч. Однако проблема до сих пор не решена, из-за чего финансовый комитет Верховной рады снова заслушает руководство НБУ по проблеме комиссий банков и обменных пунктов при приеме якобы изношенных долларовых купюр.

Подробнее о проблеме читайте в материале "Валютный беспредел. Обмен "старых" долларов вышел из-под контроля: кто виноват и что делать".