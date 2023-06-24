Українські банки та обмінники зобов'язали приймати незначно пошкоджені купюри

Згідно з рішенням Нацбанку, банки зобов'язані здійснювати обмін валют з усіма банкнотами, справжність яких підтверджує спеціальне обладнання. Крім цього, заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року випуску купюр.

При цьому у разі операцій з банкнотами, які значно пошкоджені (розірвані навпіл, зафарбовані), фінустанови мають право стягувати додаткову комісію. Банки мають розмістити у доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного пошкодження купюр.

У разі порушення вищезгаданих правил банкам чи обмінникам загрожує значний штраф.

Проблема з обміном валют

Нагадаємо, у травні в Україні стала поширеною проблема додаткових комісій у фінустановах. Вони встановлювали її за прийом нібито зношених чи старих купюр.

Пізніше до Ради внесли законопроект, яким пропонується встановити штрафи для банків та обмінників за незаконну відмову в обміні валют у розмірі до 17 тисяч гривень.