UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські банки та обмінники зобов'язали приймати незначно пошкоджені купюри

Фото: українські банки та обмінники зобов'язали приймати незначно пошкоджені купюри (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Національний банк України заборонив банкам та обмінникам не приймати у клієнтів старі чи зношені купюри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Згідно з рішенням Нацбанку, банки зобов'язані здійснювати обмін валют з усіма банкнотами, справжність яких підтверджує спеціальне обладнання. Крім цього, заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року випуску купюр.

При цьому у разі операцій з банкнотами, які значно пошкоджені (розірвані навпіл, зафарбовані), фінустанови мають право стягувати додаткову комісію. Банки мають розмістити у доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного пошкодження купюр.

У разі порушення вищезгаданих правил банкам чи обмінникам загрожує значний штраф.

Проблема з обміном валют

Нагадаємо, у травні в Україні стала поширеною проблема додаткових комісій у фінустановах. Вони встановлювали її за прийом нібито зношених чи старих купюр.

Пізніше до Ради внесли законопроект, яким пропонується встановити штрафи для банків та обмінників за незаконну відмову в обміні валют у розмірі до 17 тисяч гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїнибанкиОбмін валют