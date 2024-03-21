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Украинские банки показали рекордную прибыль: сколько заработали с начала года

Фото: банки Украины показали прибыль 25,897 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2024 года составила 25,897 млрд гривен, что на 21% больше, чем в январе-феврале прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Банки увеличили процентные доходы и сократили отчисления в резервы.

По данным НБУ, доходы банков за январь-февраль 2024 года выросли на 19% до 78,565 млрд гривен, при этом процентный доходы выросли на 21% до 56,134 млрд гривен.

Расходы выросли на 19% до 52,667 млрд гривен. Банки сократили отчисления резервы под будущие убытки на -0,121 млрд гривен.

Прибыль банков

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2023 год получили 86,545 млрд гривен прибыли после налогообложения.

В Украине был принят закон о повышении налога с банков с 18% до 50% в 2023 году. Начиная с 2024 года будет ставка 25%.

В декабре 2023 года банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 года в целом по повышенной ставке в 50%.

Только за декабрь банки уплатили 47,3 млрд гривен налога, что существенно снизило прибыльность банков по итогам года.

 

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,9 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,4 млрд гривен).

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