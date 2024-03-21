Украинские банки показали рекордную прибыль: сколько заработали с начала года

Банки увеличили процентные доходы и сократили отчисления в резервы.

По данным НБУ, доходы банков за январь-февраль 2024 года выросли на 19% до 78,565 млрд гривен, при этом процентный доходы выросли на 21% до 56,134 млрд гривен.

Расходы выросли на 19% до 52,667 млрд гривен. Банки сократили отчисления резервы под будущие убытки на -0,121 млрд гривен.

Прибыль банков

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2023 год получили 86,545 млрд гривен прибыли после налогообложения.

В Украине был принят закон о повышении налога с банков с 18% до 50% в 2023 году. Начиная с 2024 года будет ставка 25%.

В декабре 2023 года банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 года в целом по повышенной ставке в 50%.

Только за декабрь банки уплатили 47,3 млрд гривен налога, что существенно снизило прибыльность банков по итогам года.