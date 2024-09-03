Замена номеров и техосмотр. Какие будут штрафы, если не перерегистрировать авто в Германии
Украинские беженцы в Германии должны будут перерегистрировать свои автомобили на немецкие номера после 30 сентября. Это касается украинцев, которые находятся в стране больше года.
РБК-Украина рассказывает, какие будут условия регистрации авто в Германии и какие могут быть штрафы за несоблюдение этого требования.
Содержание
- Куда обращаться для перерегистрации автомобиля
- Какие документы нужны для регистрации иностранных авто в Германии
- Какие могут быть затраты на перерегистрацию авто
- Что будет с украинскими номерными знаками
Куда обращаться для перерегистрации автомобиля
На официальной странице для украинских беженцев в Германии germany4ukraine.de отмечается, что без немецкой регистрации украинцы смогут пользоваться своим автомобилем до 30 сентября 2024 года.
Украинцы со временной защитой в Германии, использующие автомобиль с украинским номерным знаком, в первый год после пересечения границы не обязаны регистрировать его в Германии. Беженцы, которые находятся в Германии дольше, должны перерегистрировать свой автомобиль на немецкие номера.
"Для автомобилей с украинской регистрацией, находящихся в Германии дольше года, в большинстве федеральных земель можно подавать заявку на получение (или продление действия действующих) исключительных разрешений. При наличии такого исключительного разрешения вы можете продолжать пользоваться своим автомобилем до 30.09.2024 без немецкой регистрации", – обращают внимание на правительственном сайте для украинцев в Германии.
Регистрацию автомобиля можно провести в учреждении по регистрации транспортных средств по своему месту жительства. Для этого обычно нужно предварительно записаться на визит.
Фото: Автомобили с немецкой регистрацией (gettyimages.com)
Какие документы нужны для регистрации иностранных авто в Германии
На сайте немецкого Министерства транспорта и цифровых технологий (BMDV) на днях опубликовали пояснения касательно регистрации украинских транспортных средств после 30 сентября 2024 года.
Уполномоченному органу лицензирования необходимо будет предъявить:
- документ, удостоверяющий личность, с указанием имени и фамилии латинскими буквами;
- украинское свидетельство о регистрации и номерные знаки;
- индивидуальное разрешение для транспортного средства в соответствии с разделом 21 Правил дорожного движения (StVZO) или (при наличии) сертификат соответствия ЕС (CoC) с дополнительным общим осмотром, проведенным в соответствии с разделом 29 StVZO;
- подтверждение страхования (eVB – без зеленой страховой карты, без пограничного страхования, поскольку это касается только международных перевозок).
Рекомендуется предоставить сертификат таможенного оформления, если таковой может быть выдан.
В то же время, использование украинских цифровых документов для регистрации авто не разрешается. Документ, удостоверяющий личность, и украинское свидетельство о регистрации должны быть в натуральной форме.
С начала действия обязательной регистрации в Германии украинские документы и номерные знаки больше не будут признаваться в Германии, их больше нельзя использовать на транспортном средстве.
В ведомстве отмечают, что превышение срока без регистрации автомобиля в Германии не является уголовным преступлением. Однако это административное правонарушение, за которое может быть наложен штраф. Штраф составляет от 70 до 105 евро.
Фото: Украинские автомобили за границей (gettyimages.com)
Какие могут быть затраты на перерегистрацию авто
Переводы и заверения документов при перерегистрации авто могут не требоваться, поскольку украинское свидетельство о регистрации также содержит латинские буквы и соответствующие данные.
При прохождении техосмотра следует учитывать возможные расходы:
- оценка автомобиля в соответствии с разделом 21 StVZO – 97,90 евро;
- техосмотр автомобиля в соответствии с разделом 29 StVZO – от 32,90 до 51,60 евро;
- проверка выхлопных газов – от 23,70 до 109,80 евро.
- выдача разрешения на эксплуатацию согласно разделу 21 StVZO – 39,50 евро.
Общие расходы могут составить от 200 евро до 500 евро, больше - в отдельных ситуациях.
Что будет с украинскими номерными знаками
Согласно немецким правилам регистрации транспортных средств (FZV), регистрационный орган должен конфисковать иностранные свидетельства о регистрации, хранить их в течение 6 месяцев с момента конфискации и уничтожить.
"Тем не менее, с точки зрения BMDV, учитывая возможную перерегистрацию в Украине, кажется оправданным возврат номерных знаков лицам, уполномоченным ими распоряжаться, если украинские свидетельства о регистрации явно признаны недействительными отметкой о предоставлении немецкой регистрации", - отмечают в ведомстве.
Кроме того, BMDV будет предоставлять информацию об уголовной ответственности за неправомерное использование номерных знаков.
Снять авто с регистрации до возвращения в Украину невозможно, ведь это означает, что транспортное средство не будет иметь права на участие в дорожном движении в Германии. Заявление на снятие с регистрации можно будет подать онлайн, после чего это произойдет автоматически.
Напомним, мы писали, что перерегистрация на немецкие номера осенью 2024 года станет обязательной. Украинскому посольству сообщили, что продления особых условий для украинцев больше не будет.
Также мы рассказывали, как перерегистрировать автомобиль в Германии и что для этого нужно. Стоимость переоформления авто зависит от земли.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
При подготовке материала использованы источники: сайты немецкого Министерства цифровых технологий и транспорта, Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.