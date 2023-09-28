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Украинские артиллеристы уничтожили состав БК россиян под Бахмутом. Сырский показал видео

Фото: украинские артиллеристы уничтожили состав БК россиян под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов российских захватчиков на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Наши воины двигаются вперед и выбивают силы врага. Артиллерийский дивизион 77 ОАЭМБр уничтожил состав БК на Бахмутском направлении", - написал Сырский под видео.

Ситуация на Бахмутском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский вчера провел ежедневное селекторное совещание, на котором заявил, что украинские военные продвигаются на Донецком направлении.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска 27 сентября продолжали наступательные действия под Бахмутом и продвигались вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 26 сентября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись к востоку от Орехово-Василовки (10 км к северо-западу от Бахмута).

В то же время, эксперты в комментарии РБК-Украина единогласно настаивают, что для оперативного окружения Бахмута украинским военным необходимо отрезать группировки российских войск от всех дорог. В частности, установить полный контроль над трассой Бахмут-Горловка.

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Война России против УкраиныБахмутДонецкая областьВСУ