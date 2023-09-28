ВСУ, вероятно, совершили прорыв на линии Работино-Вербовое: карты боев ISW

ВСУ вышли на линию окопов к западу от Вербового Запорожской области, а также, вероятно, совершили прорыв с бронетехникой на линии Работино-Вербовое.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не продвинулись 27 сентября. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска атаковали в районе Серебрянского леса (11 км к югу от Кременной), но не уточнил результат.

Российский агрегатор новостей утверждает, что 26 сентября российские и украинские войска участвовали в боевых столкновениях вблизи района Серебрянского леса. 27 сентября представитель Генерального штаба Украины и Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш сообщил, что на Купянском и Лиманском направлениях российские войска не вели наступательных действий. Другой российский военный блоггер утверждал, что российские войска уничтожили два неизвестных моста через реку Оскол.

Сообщается, что российские военные разворачивают элементы недавно созданной 25-й общевойсковой армии (ОБА) в Кременной вместо района Купянска, вероятно, препятствуя попыткам России сжать украинские силы на купянском направлении от южной Украины.

Министерство обороны Великобритании (МО) 27 сентября сообщило, что подразделения российской 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады (25-я ОМС Восточного военного округа) действуют к западу от Северодонецка и Кременной.

Ранее 22 сентября начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что российские военные развернули подразделения 25-й ООС "ориентировочно севернее Бахмута".

Подразделения 25-й ООС могут действовать как к западу от Кременной и Северодонецка, так и к северу от Бахмута, хотя ситуация пока неясна. 31 августа Буданов также заявил, что подразделения 41-й ООС (ЦВО) начали медленную передислокацию по купянскому направлению на юг Украины.

Развертывание подразделений 25-й ОАЭ в районе Северодонецк-Кременная и, возможно, севернее Бахмута, а не на Купянском направлении, чтобы заменить подразделения 41-й ОАЭ, вероятно, помешает усилиям России закрепить украинские силы на Купянском направлении.

Минобороны России заявило, что 27 сентября украинские силы проводили неудачные наступательные действия к югу от Кременной. В Минобороны России утверждали, что украинские силы безуспешно атаковали вблизи Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной), района Серебрянского леса, Григорьевки (11 км к югу от Кременной) и Спорного (25 км к югу от Кременной).

Бои на Донбассе

Украинские войска 27 сентября продолжали наступательные действия под Бахмутом и продвигались вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 26 сентября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись к востоку от Орехово-Василовки (10 км северо-западнее Бахмута).

27 сентября представитель Восточной группировки войск Украины капитан Илья Евлаш заявил, что украинские силы преуспели в направлении Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута), Отрадовки (7 км южнее Бахмута) и Шумов (22 км юго-западнее Бахмута) .

26 сентября в Пограничной службе Украины заявили, что украинские войска продолжают продвижение на Бахмутском направлении и держат оборону недавно отвоеванных позиций. 27 сентября российские источники заявили, что украинские войска продолжают попытки прорвать оборону РФ возле Клищиевки, Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и Курдюмовки (12 км юго-западнее Бахмута).

Еще один российский военный блоггер о том, что российские войска отразили наступление украинской бронетехники между Железнянским (13 км к северу от Бахмута) и Орехово-Василовкой. Российский агрегатор новостей утверждал, что 26 сентября российские войска отразили украинскую атаку вблизи Берховки (6 км к северо-западу от Бахмута).

Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что украинские войска сосредотачивают живую силу вблизи Бахмута, потенциально для попытки прорыва в этот район. Российский агрегатор новостей утверждал, что 26 сентября российские войска отразили украинскую атаку вблизи Берховки (6 км к северо-западу от Бахмута).

27 сентября российские войска продолжали наступательные операции вблизи Бахмута, но подтвержденных успехов не добились. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили атаку россиян вблизи Григоровки (10 км северо-западнее Бахмута).

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска совершили контратаку вблизи Клищиевки и Андреевки, но не уточнили результат. Российские источники продолжали утверждать, что российские силы продвинулись в районе Орехово-Василовки, хотя ISW не нашло визуального подтверждения этого утверждения. Евлаш заявил, что российские войска пытаются восстановить утраченные позиции под Бахмутом и сконцентрировали на бахмутском направлении 50 тыс. человек, предположительно это число включает российский тыловой персонал.

27 сентября российские войска продолжали ограниченные наступательные действия вдоль линии Авдеевка-Донецк, но не добились никаких подтвержденных успехов. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Марьинки (непосредственно к западу от Донецка). Российский военный блоггер утверждал, что российские силы атаковали также вблизи Новомихайловки (36 км юго-западнее Авдеевки).

"Южная ось"

27 сентября украинские войска продолжали ограниченные наступательные операции на линии фронта в западной части Донецкой и восточной Запорожской областей, но не достигли никаких территориальных достижений.

Спикер Восточной группировки войск РФ Олег Чехов заявил, что российские войска отразили украинские атаки к северу от Приютного (14 км юго-западнее Великой Новоселки), близ Старомайорского (8 км юго-западнее Великой Новоселки), близ Новодонецкого (12 км южнее) восточнее Великой Новоселки) и вблизи Марфополя (5 км к юго-востоку от Гуляйполя).

Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что продолжаются тяжелые бои вблизи Угледара (30 км к юго-западу от города Донецк) на западе Донецкой области, несмотря на сообщение о том, что украинская активность несколько уменьшилась вблизи Урожайного (7 км к югу от Большой). Новоселки) и Старомайрского.

Российские войска 27 сентября контратаковали по украинским позициям на западе Донецкой и востоке Запорожской областей, но не продвинулись. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Ровно (10 км к юго-западу от Великой Новоселки) и к югу от Новодаровки (15 км к западу от Великой Новоселки). Российский военный блоггер утверждал, что российские силы совершили контратаку в неопределенном районе на границе Донецко-Запорожской области и отвергли украинские силы с неопределенных позиций.

Украинские войска 27 сентября продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и вышли на линию окопов к западу от Вербового (16 км к юго-востоку от Орехова). Геолокационные кадры, опубликованные 26 сентября, показывают, как российский беспилотник наносит удар по украинской пехоте в траншее западнее Вербового, а использование россиянами беспилотников для борьбы с этими украинскими силами указывает на то, что российские силы, вероятно, больше не присутствуют на линии тран. протяженностью примерно один километр.

Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов 26 сентября заявил, что по меньшей мере четыре украинских роты со значительным количеством техники ворвались на позиции россиян на линии Роботино-Вербовое после того, как сначала произвели массированный артиллерийский обстрел.

Российский военный блоггер, горячо поддерживающий командующего ВДВ РФ генерал-полковника Михаила Теплинского, критикуя Минобороны России, ответил Рогову, заявив, что украинские войска уже прошли минные поля и противотанковые "Зубы дракона" на линии Роботино-Вербовое и что украинские силы рано или поздно совершили бы такие атаки. Командующий Украинской Таврической группой войск бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что на Запорожском оперативном направлении "будут хорошие новости" и отметил, что украинские войска уверенно продвигаются, но не предоставил дополнительной информации.

Другие источники, в частности, Минобороны России, утверждали, что 27 сентября российские силы продолжали отражать украинские атаки вблизи Вербового и что украинские силы не достигли ни одного прорыва в западной Запорожской области. Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что украинские силы безуспешно пытались продвинуться в направлении Новопрокопки (15 км к югу от Орехова) и Вербового.

Российские источники также утверждали, что подразделения добровольческого батальона "Таймер" из Республики Татарстан обстреливают наступающие украинские силы на рубеже Работино-Вербовое. В североосетинских добровольческих батальонах "Алания" и "Шторм Осетия", действующих в этом районе, заявили, что интенсивность боев на некоторых участках линии Работино-Вербовое снижается.

26 сентября российские войска нанесли авиаудар по Херсонской области. 27 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска выпустили по Херсонской области 26 авиационных бомб КАБ-500.

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