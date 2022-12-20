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Украинские артиллеристы показали, как дают отпор оккупантам на востоке (видео)

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Донбасс, Вторник 20 декабря 2022 12:03
Украинские артиллеристы показали, как дают отпор оккупантам на востоке (видео) Фото: ВСУ удачно дают отпор оккупантам на востоке (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные показали, как дают огневой отпор врагу. Артиллеристы-реактивщики не жалеют снарядов на россиян на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Артиллеристы-реактивщики 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского неустанно отрабатывают по позициям оккупантов на востоке", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за прошедшие сутки 19 декабря, ВСУ уничтожили 430 оккупантов и сбили 2 вертолета. Всего с 24 февраля удалось ликвидировать 99 230 российских солдат.

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