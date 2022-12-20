Українські артилеристи показали, як дають відсіч окупантам на сході (відео)
Фото: ЗСУ вдало дають відсіч окупантам на сході (GettyImages)
Українські військові показали, як дають вогневу відсіч ворогу. Артилеристи-реактивники не шкодують снарядів на росіян на сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
"Артилеристи-реактивники 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського невпинно відпрацьовують по позиціях окупантів на сході", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, минулої доби 19 грудня, ЗСУ знищили 430 окупантів і збили 2 гелікоптери. Загалом із 24 лютого вдалося ліквідувати 99 230 російських солдатів.
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