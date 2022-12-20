Українські артилеристи показали, як дають відсіч окупантам на сході (відео)

Українські військові показали, як дають вогневу відсіч ворогу. Артилеристи-реактивники не шкодують снарядів на росіян на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Артилеристи-реактивники 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського невпинно відпрацьовують по позиціях окупантів на сході", - йдеться в повідомленні.