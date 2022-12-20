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Українські артилеристи показали, як дають відсіч окупантам на сході (відео)

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Донбас, Вівторок 20 грудня 2022 12:03
Українські артилеристи показали, як дають відсіч окупантам на сході (відео) Фото: ЗСУ вдало дають відсіч окупантам на сході (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові показали, як дають вогневу відсіч ворогу. Артилеристи-реактивники не шкодують снарядів на росіян на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Артилеристи-реактивники 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського невпинно відпрацьовують по позиціях окупантів на сході", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, минулої доби 19 грудня, ЗСУ знищили 430 окупантів і збили 2 гелікоптери. Загалом із 24 лютого вдалося ліквідувати 99 230 російських солдатів.

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