Украинское военное производство будет кратно расти ежемесячно ближайшие полгода, - Камышин

Высказываясь об использовании вооружений Силами обороны во время боевых действий, Камышин отметил, что "большинство того, что летит за пределы Украины, и большинство летящего сегодня на линии фронта" - произведено в нашей стране.

"И вы увидите в ближайшие полгода, как каждый месяц будет кратно расти отечественное производство", - заявил министр.

По словам Камышина, широкомасштабная военная агрессия РФ против Украины "заставила нас строить оборонно-промышленный комплекс".

Он также высказал уверенность, что Украина сможет построить "сильнейший" ОПК, если "как государство сфокусируется на оборонке, и даст возможность этой отрасли развиваться".

В этом контексте глава Минстратегпрома указал на рост объемов производства дронов за последние шесть месяцев в сотню раз. Камышин добавил, что данный совместный проект с министерством цифровой трансформации является экспериментальным, при этом другие направления будут развиваться по аналогичному принципу.

Напомним, ранее министр стратегической промышленности Александр Камышин анонсировал начало совместного производства гаубиц с британской компанией.

Также в конце сентября чиновник высказался о развитии производства Украиной собственного оружия за рубежом.