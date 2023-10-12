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Украинское военное производство будет кратно расти ежемесячно ближайшие полгода, - Камышин

Фото: Александр Камышин, министр стратегической промышленности Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Министр стратегической промышленности Александр Камышин прогнозирует существенный рост отечественного производства продукции в военно-промышленном комплексе (ВПК) в ближайшие полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление чиновника на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ 2023).

Высказываясь об использовании вооружений Силами обороны во время боевых действий, Камышин отметил, что "большинство того, что летит за пределы Украины, и большинство летящего сегодня на линии фронта" - произведено в нашей стране.

"И вы увидите в ближайшие полгода, как каждый месяц будет кратно расти отечественное производство", - заявил министр.

По словам Камышина, широкомасштабная военная агрессия РФ против Украины "заставила нас строить оборонно-промышленный комплекс".

Он также высказал уверенность, что Украина сможет построить "сильнейший" ОПК, если "как государство сфокусируется на оборонке, и даст возможность этой отрасли развиваться".

В этом контексте глава Минстратегпрома указал на рост объемов производства дронов за последние шесть месяцев в сотню раз. Камышин добавил, что данный совместный проект с министерством цифровой трансформации является экспериментальным, при этом другие направления будут развиваться по аналогичному принципу.

Напомним, ранее министр стратегической промышленности Александр Камышин анонсировал начало совместного производства гаубиц с британской компанией.

Также в конце сентября чиновник высказался о развитии производства Украиной собственного оружия за рубежом.

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