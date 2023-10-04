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Украина в следующем году начнет производить гаубицы с британской компанией, - Камышин

Киев, Среда 04 октября 2023 19:26
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Украина в следующем году начнет производить гаубицы с британской компанией, - Камышин Фото: Александр Камышин, министр стратегической промышленности Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина будет уже в следующем году начинать совместное производство гаубиц с британской компанией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр стратегической промышленности Александр Камышин заявил в интервью "Голосу Америки".

"Мы начинаем работать над производством гаубиц с британской компанией, это будет лицензионное производство, и оно начнется в следующем году", - рассказал Камышин.

Также он добавил, что Украина уже начала работать над созданием совместного предприятия с немецкой компанией, а турецкая компания уже начала строительство завода на территории нашей страны.

BAE Systems в Украине

Напомним, еще в августе стало известно, что британская оборонная компания BAE Systems откроет свое представительство в Украине. Также она хочет локализовать производство на территории нашей страны.

Известно, что BAE Systems занимается производством различного оружия, в том числе танков Challenger и гаубиц М777. В компании работает 90 тысяч человек в 40 странах.

Украинские солдаты используют М777 еще с прошлого года. Их предоставили союзники в рамках военной помощи.

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