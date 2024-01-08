Украинская разведка получила сотню гигабайтов секретных данных о производителе дронов "Орлан"

Что известно о предприятии

Отмечается, что на его мощностях производят военное оборудование и технику, которую использует армия РФ в войне против Украины.

В частности, на "СТЦ" изготавливают беспилотники "Орлан" различных модификаций, целый ряд средств радиоэлектронной борьбы и разведки, другие военную продукцию.

Предприятие находится под санкциями США с 2016 года. Уже в 2022 году против него ввели ограничения в ЕС, Британии, Канаде и Японии, а в следующем году в Украине и Швейцарии.

Какую информацию получила разведка Украины

Массив переданной для ГУР МО Украины информации содержит документацию на 194 номенклатурные единицы: чертежи, технические задания, патенты, программное обеспечение и т.п. - речь идет как об имеющихся, так и перспективных военных разработках.

По предварительным оценкам, стоимость полученных данных может составлять 1,5 миллиарда долларов.

В разведке уверяют, что это существенный удар по РФ. Указанный архив уже используется с целью укрепления обороноспособности Украины и ослабления государства-агрессора.

"Получить закрытую информацию одного из критически важных предприятий ВПК РФ удалось благодаря эффективному взаимодействию с патриотическими представителями гражданского общества и медиа сообщества", - добавили в ГУР.

"Орлан-10"

Российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ.

Разработан российским предприятием "Специальный технологический центр". Входит в состав системы управления тактическим звеном единую систему управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами (САУ, танки, БМП, машины ПВО), подключенными к системе.

РФ сложно производить дроны из-за санкций

Еще в 2022 году The Washinghton Post писало, что дефицит российских разведывательных беспилотников "Орлан-10" сказался на боеспособности армии РФ.

Позже Reuters сообщало, что российский производитель беспилотников "Орлан-10" закупает комплектующие у США и Китая в обход санкций.

А в прошлом году командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины заявило, что в армии РФ начали заканчиваться "Орланы". Украинским военным удалось сбить вражеский беспилотник, сделанный из фанеры.