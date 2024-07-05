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Украинская ПВО уничтожила за день девять ракет на юге и востоке страны

Иллюстративное фото: украинская ПВО уничтожила за день девять ракет (defence-ua.com)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники сегодня, 5 июля, сбили за день девять российских ракет Х-59/Х-69.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации военных, на юге страны было сбито:

  • пять управляемых авиационных ракет Х-59;
  • четыре разведывательных дрона ZALA;
  • два разведывательных дрона Supercam; 
  • один разведывательный дрон "Орлан-10".

При этом на востоке защитники сбили четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/Х-69. 

При этом россияне били баллистическими ракетами "Искандер-М" по Полтавской области, а Харьковскую область они атаковали управляемыми авиационными бомбами. 

 

Атака дронов

Напомним, в ночь на 5 июля российские оккупанты пытались атаковать Украину своими дронами-камикадзе "Шахед".

Как рассказал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, всего оккупанты запустили 32 дрона. Все цели удалось сбить противовоздушной обороне.

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