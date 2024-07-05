Украинская ПВО уничтожила за день девять ракет на юге и востоке страны

Украинские защитники сегодня, 5 июля, сбили за день девять российских ракет Х-59/Х-69.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По информации военных, на юге страны было сбито:
При этом на востоке защитники сбили четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/Х-69.
При этом россияне били баллистическими ракетами "Искандер-М" по Полтавской области, а Харьковскую область они атаковали управляемыми авиационными бомбами.
Напомним, в ночь на 5 июля российские оккупанты пытались атаковать Украину своими дронами-камикадзе "Шахед".
Как рассказал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, всего оккупанты запустили 32 дрона. Все цели удалось сбить противовоздушной обороне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.