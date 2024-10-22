Украинский язык появится на экзаменах в польских школах: что известно
С 2025 года украинский язык будет включен в список предметов польских выпускных экзаменов в средних школах как иностранный язык по выбору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение МОН о возможностях для граждан Украины, временно находящихся на территории Польши.
"С 2025 года украинский язык будет включен в польскую матуру (выпускные экзамены в средних школах, которые являются одновременно вступительными в учреждения высшего образования) как иностранным по выбору", - говорится в документе.
В Министерстве напомнили, что Польша дает возможность украинским школьникам продолжать учить родной язык. Однако они обеспечиваются опекой и обучением на условиях, применяемых к польским ученикам в школах.
Решение разрешить украинским ученикам, временно проживающим в Польше, сдавать экзамены на родном языке – очень важно.
Таким образом, ученик сам будет решать, сдавать ли экзамен по восьмому классу на польском языке.
Отмечается, что в текущем учебном году граждане Украины в польских школах будут сдавать экзамены по математике и иностранному языку.
В то же время ученики, которые завершают 11 класс дистанционно в украинских школах и планируют сдавать НМТ, могут быть освобождены от польских экзаменов.
Украинские школьники в Польше
Украинские ученики, которые находятся в Польше из-за войны, могут учиться в польских школах на равных правах с польскими детьми.
Они могут посещать обычные классы или специальные подготовительные классы для адаптации к польскому языку и системе образования.
В польских школах украинские учащиеся получают дополнительную языковую поддержку, что помогает им легче интегрироваться.
Также дети могут продолжать обучение по украинской программе дистанционно или с помощью других образовательных платформ, объединяя обе системы обучения.
Ранее мы говорили, что в Польше планируется открытие вечерних школ для украинских детей.
Статистика украинских учащихся в польских школах продолжает расти. Недавно стало известно, что их реальное количество значительно ниже ожиданий украинского правительства.
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