Украинский язык появится на экзаменах в польских школах: что известно

С 2025 года украинский язык будет включен в список предметов польских выпускных экзаменов в средних школах как иностранный язык по выбору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение МОН о возможностях для граждан Украины, временно находящихся на территории Польши.

"С 2025 года украинский язык будет включен в польскую матуру (выпускные экзамены в средних школах, которые являются одновременно вступительными в учреждения высшего образования) как иностранным по выбору", - говорится в документе.

В Министерстве напомнили, что Польша дает возможность украинским школьникам продолжать учить родной язык. Однако они обеспечиваются опекой и обучением на условиях, применяемых к польским ученикам в школах.

Решение разрешить украинским ученикам, временно проживающим в Польше, сдавать экзамены на родном языке – очень важно.

Таким образом, ученик сам будет решать, сдавать ли экзамен по восьмому классу на польском языке.

Отмечается, что в текущем учебном году граждане Украины в польских школах будут сдавать экзамены по математике и иностранному языку.

В то же время ученики, которые завершают 11 класс дистанционно в украинских школах и планируют сдавать НМТ, могут быть освобождены от польских экзаменов.

Украинские школьники в Польше

Украинские ученики, которые находятся в Польше из-за войны, могут учиться в польских школах на равных правах с польскими детьми.

Они могут посещать обычные классы или специальные подготовительные классы для адаптации к польскому языку и системе образования.

В польских школах украинские учащиеся получают дополнительную языковую поддержку, что помогает им легче интегрироваться.

Также дети могут продолжать обучение по украинской программе дистанционно или с помощью других образовательных платформ, объединяя обе системы обучения.

Ранее мы говорили, что в Польше планируется открытие вечерних школ для украинских детей.