Українська мова з'явиться на іспитах у польских школах: що відомо

З 2025 року українська мова буде включена до переліку предметів польських випускних іспитів у середніх школах як іноземна мова на вибір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’ясненн я МОН щодо можливостей для громадян України, які тимчасово перебувають на території Польщі.

"З 2025 року українська мова буде включена до польської матури (випускні іспити в середніх школах, які є одночасно вступними до закладів вищої освіти) як іноземної на вибір", - йдеться у документі.

У Міністерстві нагадали, що Польща надає можливість українським школярам продовжувати вивчати рідну мову. Однак вони забезпечуються опікою та навчанням на умовах, що застосовуються до польських учнів у школах.

Рішення дозволити українським учням, що тимчасово проживають у Польщі, складати іспити рідною мовою - дуже важливе.

Таким чином, учень сам буде вирішувати, чи складати іспит за восьмий клас польською мовою.

Зазначається, що у поточному навчальному році громадяни України в польських школах складатимуть іспити з математики та іноземної мови.

Водночас учні, які завершують 11 клас дистанційно в українських школах і планують складати НМТ, можуть бути звільнені від польських іспитів.

Українські школярі в Польщі

Українські учні, які перебувають у Польщі через війну, мають можливість навчатися у польських школах на рівних правах із польськими дітьми.

Вони можуть відвідувати звичайні класи або спеціальні підготовчі класи для адаптації до польської мови та системи освіти.

В польських школах українські учні отримують додаткову мовну підтримку, що допомагає їм легше інтегруватися.

Також діти можуть продовжувати навчання за українською програмою дистанційно або за допомогою інших освітніх платформ, поєднуючи обидві системи навчання.

Раніше ми розповідали, що у Польщі планується відкриття вечірніх шкіл для українських дітей.