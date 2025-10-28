ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

"Украинский язык - генетический код нации", - Поплавский

Вторник 28 октября 2025 12:30
UA EN RU
"Украинский язык - генетический код нации", - Поплавский Фото: Михаил Поплавский на западе "Язык - код нации" (instagram.com/poplavskiy_michail)
Автор: Илона Свиридова

В Киевском университете культуры состоялось празднично-патриотическое действо "Язык - код нации", посвященное Дню украинской письменности и языка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram ректора университета Михаила Поплавского.

"Украинский язык - генетический код нации. Он объединяет украинцев по всему миру. Наш талисман, душа и наше продолжение, которое будет звучать через столетие устами наших детей и внуков", - написал Поплавский.

&quot;Украинский язык - генетический код нации&quot;, - ПоплавскийФото: мероприятие "Язык - код нации" (instagram.com/poplavskiy_michail)

Михаил Поплавский отметил, что без образования нет культуры, а без культуры нет нации.

"Горжусь, что сегодня в Университете культуры учатся такие талантливые, одаренные, креативные студенты со всей Украины. Мечтаю, чтобы в Украине было модно говорить по-украински, учиться в украинских университетах, слушать украинские песни и создавать национальные проекты. Держим вместе украинскую волну!", - заявил ректор Университета культуры.

Мероприятие объединило студентов, звездных преподавателей и творческие коллективы университета, создав атмосферу единства, любви к родному слову и гордости за украинскую культуру.

&quot;Украинский язык - генетический код нации&quot;, - ПоплавскийФото: мероприятие "Язык - код нации" (instagram.com/poplavskiy_michail)

Студенты университета декламировали поэзии Лины Костенко, Леси Украинки, Василия Симоненко, Ивана Франко и других.

Ансамбль народного танца "Киев" факультета хореографического искусства (художественный руководитель и балетмейстер Ирина Гутник) исполнил хореографические композиции "Калиновое диво" и "Колыбельная".

Капелла бандуристов "Чураи" под руководством Владислава Лысенко презентовала песню "Только в Киеве".

&quot;Украинский язык - генетический код нации&quot;, - ПоплавскийФото: выступление ансамбля на мероприятии "Язык - код нации" (instagram.com/poplavskiy_michail)

Украинский народный хор имени Станислава Павлюченко (художественный руководитель и дирижер Елена Скопцова) вместе с солисткой Национального хора Украины имени Григория Веревки, народной артисткой Украины Татьяной Пироговой, исполнили трогательную песню "Народ мой".

&quot;Украинский язык - генетический код нации&quot;, - ПоплавскийФото: к мероприятию присоединились звездные преподаватели вуза (instagram.com/poplavskiy_michail)

Звездные преподаватели факультета кино и телевидения приобщились к празднованию, даря гостям вдохновенные слова украинских классиков.

Телеведущий, журналист и шоумен Григорий Решетник прочитал стихотворение Лины Костенко "Крылья", известный актер театра и кино Владислав Никитюк - "Страшные слова, когда они молчат".

Актер театра и кино, мастер курса факультета театра, кино и эстрады Вячеслав Довженко - строки из поэзии Владимира Забаштанского:

"Як нема без зірок небозводу,
Як блакиті без сонця нема,
Так і мови нема без народу,
І народу без мови нема".

&quot;Украинский язык - генетический код нации&quot;, - ПоплавскийФото: звездные преподаватели на мероприятии (instagram.com/poplavskiy_michail)

"Язык - это наш код, наша идентичность. Чтобы понять, кто мы есть, нам дан украинский язык", - отметил Владислав Никитюк.

"Я счастлив, что мои студенты - настоящие украинцы, настоящие патриоты. Именно от нас, педагогов, зависит будущее страны", - подчеркнул Григорий Решетник.

&quot;Украинский язык - генетический код нации&quot;, - ПоплавскийФото: мероприятие "Язык - код нации" (instagram.com/poplavskiy_michail)

Накануне мероприятия более 800 студентов и преподавателей КНУКиИ присоединились к написанию Радиодиктанта национального единства, а студенты факультета дизайна и рекламы подготовили выставку плакатов "Язык - код нации. Язык - это оружие. Язык - как душа".

Читайте РБК-Украина в Google News
день української писемности Михаил Поплавский Образование в Украине
Новости
"Фламинго" и "Рута" уже применены в бою. Украина готовит серьезные пуски, - Зеленский
"Фламинго" и "Рута" уже применены в бою. Украина готовит серьезные пуски, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию