Украинская молодежка в добавленное время вырвала победу над Данией U-21

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Контрольный поединок

Украина U-21 – Дания U-21 – 3:2

Голы: Брагару, 22, Очеретько, 67, Сикан, 90+4 – Квистгорден, 47, Кьергор, 85 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Фагир, 41 (Д)

Начали команды довольно осторожно, так что первого момента пришлось подождать до 18-й минуты. Тогда датчанин Фагир оказался на ударной позиции в пределах штрафной, но переиграть Фесюна не смог. "Сине-желтые" ответили через несколько минут, когда Назаренко попал в штангу.

А на 22-й украинская молодежка вышла вперед. Гол организовала связка Драмбаев – Брагару. Первый пяткой cбросил партнеру мяч под удар, а второй пробил прямо в верхний угол – 1:0.

Забив мяч, Украина U-21 сосредоточилась на внимательной игре и недопущении хотя бы намека на опасность у собственных ворот. Впрочем, под занавес тайма произошла ошибка – Дидык завалил Фагира и привез пенальти. Однако сам пострадавший одиннадцатиметровый и не реализовал, пробив в перекладину.

Зато на старте второй половины датчане забили быстрый мяч. Гол получился прозаичным. После флангового прострела Квистгорден фактически расстрелял ворота украинской команды. Забитый мяч еще и придал Дании U-21 незаурядную уверенность. Номинальные гости захватили инициативу и заставили украинцев играть вторым номером.

Но даже в такой ситуации и при откровенно пассивной игре в атаке сборная Украины U-21 снова вышла вперед. В этот раз помогло индивидуальное мастерство. Хавбек "Шахтера" Очеретько решился на удар с дистанции и метров с 35-ти уложил мяч в угол – 2:1!

Гол позволил стабилизировать игру, так что датчанам разгуляться стало сложнее. Однако удержать это преимущество "сине-желтые" не смогли. Под занавес встречи украинцы получили еще один пенальти в свои ворота и пропустили от Кьергора с отметки.

Концовка оказалась вообще безумной. Сначала тот же датчанин-обидчик лишь чудом головой не попал в створ ворот. А в добавленное арбитром время героем решил стать Сикан – форвард "Шахтера" после прострела бывшего одноклубника Вьюнника отправил мяч в сетку и вырвал победу для Украины U-21.