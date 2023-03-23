Евро-2024 начнется на границе с Азией: что известно на старте отбора 23 марта

Восемью матчами в четверг начнется отборочный турнир к европейскому футбольному первенству, которое следующим летом пройдет на немецких стадионах.

Главные факты о квалификации перед чемпионатом Европы 2024 года – в материале РБК-Украина .

Чемпионат Европы пройдет в Германии в июне-июле 2024 года. Бундестим на правах хозяина получила место на форуме без квалификации. Спустя год к ней присоединятся еще 23 команды.

По результатам отбора определятся 20 участников Евро-2024. Еще трое счастливчиков получат места на чемпионате благодаря Лиге наций. Плей-офф этого турнира сыграют весной.

Жеребьевка отбора прошла осенью в немецком Франкфурте. 55 европейских сборных поделили на десять групп по 5-6 команд. Путевки на Евро-2024 получат по две лучшие сборные каждой из квалификационных групп.

Квалификационный турнир начнется 23 марта в Астане. В казахской столице местная команда встретится со сборной Словении. Старт поединка назначен на 17:00.

В стартовый день сыграют 8 матчей отбора. Центральный – в Неаполе на "Стадио Диего Армандо Марадона". Там сборная Италии примет Англию. С ними за выход на Евро-2024 будет конкурировать и сборная Украины.

Программа первого тура отбора продлится три дня. В течение 23-25 марта сыграют 23 матча во всех десяти группах. Девять сборных, в том числе и Украина, пропустят стартовый тур волей календаря.

Сборная Украины по результатам жеребьевки попала в квинтет C. Там соперниками "сине-желтых" будут сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты. Первый матч украинская команда проведет 26 марта на "Уэмбли" против англичан.

Весь отбор разделили на 5 циклов по два поединка. Туры квалификации сыграют в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре. Девятый тур (16-18 ноября) сборная Украины также пропустит из-за нечетного количества команд в группе.

УЕФА не допустил сборную России к квалификации перед Евро-2024 из-за агрессии против Украины. В свою очередь Национальная команда Беларуси будет играть отбор, но гостей будет принимать на нейтральных полях. Первый поединок, например, состоится в сербском Нови-Саде.

Сборная Украины ездила на три предыдущих континентальных первенства. Домашний Евро-2012 и форум спустя 4 года для "сине-желтых" закончились вылетами после групповых этапов. А на Евро-2020 команда Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала.

История противостояний Англии и Украины, которые встрется 26 марта, насчитывает 8 поединков. "Три льва" выиграли 5 матчей, а еще две встречи завершились ничьими. "Сине-желтые" минимально победили в квалификации к ЧМ-2010 с голом Сергея Назаренко.