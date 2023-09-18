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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила в финале Бриллиантовой лиги 2023

Фото: украинская легкоатлетка Ярослава Магучих (facebook.com/olympicua)
Автор: Максим Шушко

Украинская спортсменка Ярослава Магучих с рекордом сезона одержала победу в финале Бриллиантовой лиги-2023 по прыжкам в высоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

В финал главного коммерческого соревнования по легкой атлетике в прыжках в высоту прошли три украинки: Ирина Геращенко, Ярослав Магучих и Юлия Левченко. Магучих прыгнула в высоту на 2,03 метра. Этот результат стал рекордом сезона.

"Это стало лучшим результатом сезона для нее лично и в мире! Покорила эту высоту, установив личный рекорд, и вицечемпионка Олимпиады-2020 Никола Олислагерс из Австралии, но сделала это с третьей попытки, в то время как украинка со второй, что и решило судьбу первого места!", - заявили в НОК Украины.

Отмечается, что 21-летняя днепрянка во второй раз стала победительницей финала Бриллиантовой лиги. В прошлом году она победила в Цюрихе.

Украина в Бриллиантовой лиге 2023

Отечественные легкоатлеты завоевали 15 наград разного рода. Из пяти золотых медалей три добыли в борьбе Магучих (этапы в Рабате, Семене и Брюсселе).

Украинская прыгунка Марина Бех-Романчук вынужденно пропустила итоговые старты сезона-2023 легкоатлетической Бриллиантовой лиги из-за проблем со здоровьем.

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