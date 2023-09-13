ua en ru
Ср, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Титулованная украинка пропустит финал сезона Бриллиантовой лиги: что случилось

Юджин, Среда 13 сентября 2023 16:46
UA EN RU
Титулованная украинка пропустит финал сезона Бриллиантовой лиги: что случилось Фото: Марина Бех-Романчук в этом году торжествовала на Европейских играх (facebook.com/olympicua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук вынужденно пропустит итоговые старты сезона-2023 легкоатлетической Бриллиантовой лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

28-летняя спортсменка столкнулась с проблемами со здоровьем. Они не позволят легкоатлетке из Хмельницкой области выступить в американском Юджине.

Бех-Романчук должна была соперничать в двух фирменных дисциплинах – прыжках в длину и тройном прыжке. Однако украинка отказалась от выступлений за считанные дни до старта соревнований. В этом году она бы всерьез претендовала на титул крупнейшего коммерческого турнира в легкой атлетике.

Представительство Украины теперь уменьшилось до двух дисциплин. В беге на 400 м с барьерами выступят Виктория Ткачук и Анна Рыжикова. В прыжках в высоту будут соревноваться Ирина Геращенко, Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Украина в сезоне-2023 Бриллиантовой лиги

Отечественные легкоатлеты завоевали 15 наград разного достоинства. Из пяти золотых медалей три выиграла Магучих (этапы в Рабате, Семене и Брюсселе).

В суперфинале украинки Магучих и Бех-Романчук должны были соревноваться в статусе действующей чемпионки в прыжках в высоту и вице-чемпионки в тройном прыжке соответственно. Прошлогодний результат первой в суперфинале – 2,03 м.

Не смогли квалифицироваться в финал сезона еще 5 украинцев. Только будут болеть за соотечественников прыгун в высоту Проценко, метатель копья Фельфнер, толкатель ядра Кокошко и прыгуньи в высоту Чумаченко и Табашник.

К слову, ранее разобрали мотивы Саудовской Аравии инвестировать в международный спорт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Легкая атлетика
NEWS
У россиян "минус" два корабля? Что известно о мощной атаке на оккупированный Севастополь
У россиян "минус" два корабля? Что известно о мощной атаке на оккупированный Севастополь
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ