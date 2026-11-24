Норвежская компания Kongsberg в сотрудничестве с неназванным украинским производителем и при поддержке правительств Украины и Норвегии создала новый комплекс противовоздушной обороны под названием Desna.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Kongsberg .

Отмечается, что в последние месяцы Норвегия закупила несколько таких комплексов и передала их Украине.

Основным предназначением нового противовоздушного комплекса является противодействие ударным беспилотникам россиян. Передаваемые установки уже используются на территории Украины. Разработка стала дополнением к другой системе противовоздушной обороны компании Kongsberg - NASAMS, которая также находится на вооружении украинских сил обороны.

Комплекс Desna оснащен зенитными ракетами и пусковыми установками украинского производства интегрированными с системой управления огнем, разработанной норвежской компанией Kongsberg.

Кроме того, Украина и Норвегия рассматривают возможность дальнейшего масштабирования совместного проекта по расширению зоны противовоздушной защиты Украины. Об этом сообщил министр обороны Норвегии Торе А. Сандвик во время переговоров с украинским коллегой Евгением Хмарой.

"DESNA уже работает в Украине и показывает эффективность в уничтожении беспилотников, в том числе реактивных. Сегодня с Норвегией обсудили дальнейшее масштабирование этого средства. Совместное производство - пример того, как украинский боевой опыт и экспертиза сочетаются с технологиями партнеров и дают конкретный результат", - отметил журналистам министр обороны Украины Евгений Хмара.