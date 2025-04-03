Украинская кукуруза может заменить американскую благодаря новым тарифам, - Reuters

Кукуруза из Украины может выиграть от новых тарифов, наложенных США. По мнению аналитиков, она способна частично заменить американскую кукурузу в случае введения странами ответных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Аналитики считают, что страны будут вводить свои пошлины в ответ на новые тарифы президента США Дональда Трампа. Это может повысить цены и снизить спрос на американские товары. Украина сможет этим воспользоваться, поскольку является одним из основных производителей и экспортеров кукурузы.

"Если основные импортеры действительно наложат тарифы на американскую кукурузу, это откроет огромные возможности для альтернативных поставщиков. Украинская кукуруза имеет сильные позиции: конкурентоспособные цены, стабильная логистика и тесные связи с Европейским Союзом и азиатскими рынками", - рассказали эксперты консалтинговой компании ASAP Agri.

Конкуренция на рынке зерновых

Аналитики добавили, что Бразилия является первой в очереди на поставки кукурузы, но ее урожай не может покрыть весь спрос, и именно здесь Украина может вступить и забрать свою долю.

Другая консалтинговая компания, Barva Invest, заявила, что Украина воспринимает США как экспортного конкурента на рынке зерновых и масличных культур, а не как торгового партнера. Поэтому вероятные контрмеры со стороны других стран по экспорту США будут иметь наибольшее влияние.

Она добавила, что наиболее вероятно, что такие меры введут ЕС, Австралия и Китай, а это открывает стратегические возможности для Украины, где она непосредственно конкурирует с США.

"Прежде всего, это рынок кукурузы, сои и пшеницы, а более опосредованно - рапса, подсолнечного масла и ячменя", - отметили аналитики Barva Invest.

По данным бизнес-ассоциации UCAB, Украина экспортировала почти 30 миллионов тонн кукурузы в сезоне 2023-24 и, вероятно, экспортирует 22 миллиона тонн в 2024-25 годах.